Сумские силачи отличились на чемпионате Украины по жиму 13-17 июля в Коломые проходил чемпионат Украины по жиму штанги.

Представители Сумщины завоевали 21 медаль.

Среди юношей Роман Денщиков (Сумы) в весовой категории до 53 кг установил новый рекорд Сумщины, отжав 90 кг, и отобрался на чемпионат Европы и мира в 2020 году; Денис Коржов (Сумы) - 1 место (93 кг) - 147,5 кг; Иван Колтаков (Глухов) - 2 место (105 кг) – 142,5 кг. Сборная области заняла третье общекомандное место среди юношей.

Среди юниоров 1 место в весовой категории до 93кг - Артур Залетов (Глухов) - 200кг. Отобрался на ЧМ и ЧЕ 2020.

Среди юниорок Катерина Поцелуева (Глухов) – 3 место (52 кг) - 70 кг. Среди женщин Анна Рыкун - первое место (57 кг) - 103 кг (рекорд Украины); Виктория Лишневская - первое место (72 кг) - 97,5 кг.

Среди мужчины Денис Швыдко 2 место (66 кг) - 170 кг; Иван Каптилов - третье место (74 кг)- 147,5 кг.

Среди ветеранов первое место у Виктории Лишневской, Андрея Красилова, Павла Могильникова, второе место - Павел Крикунов (все - Сумы).

В категории «жим лёжа в экипировке»: юниорки (до 52кг) - Поцелуева Катерина (Глухов) - 90кг - второе место; среди мужчин Артур Залетов (Глухов) до 93 кг - второе место - 315кг. Среди юношей до 105 кг - Иван Колтаков (Глухов) - 177,5кг - 1 место.

Среди мужчин в весовой категории до 74 кг - Каптилов Иван (Сумы) - 3 место – 190 кг, в весовой категории до 105 кг Гончаренко Максим (Ахтырка) - третье место - 237,5 кг (выполнение норматива мастера спорта).

Среди ветеранов Виктория Лишневская, Павел Крикунов, Павел Могильников – 1 место.