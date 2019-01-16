На Сумщине будут искать деньги на линейный ускоритель для онкодиспансера На ближайшую сессию областного совета предлагается внесение вопроса о выделении средств на разработку проектно-сметной документации для установки линейного ускорителя.

Об этом во время совещания отметила временно исполняющая обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик и попросила депутатов поддержать его.

«35 тысяч больных состоят на учете в областном онкодиспансере, у 4500 жителей Сумщины ежегодно выявляют заболевания. Мы теряем ежегодно более 2500 близких, родных, друзей, знакомых. Эти трагедии - боль каждого из нас, - отметила Ирина Купрейчик. - Я хочу, чтобы каждый из вас задумался над впечатляющими цифрами, за которыми стоят человеческие жизни».

По ее словам, в Сумском областном клиническом онкологическом диспансере используется устаревшее оборудование для дистанционной гамма-терапии 1986, 1992, 1993 годов выпуска. Для решения проблемы онкологических заболеваний необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить современный уровень лучевого лечения. А обеспечить это возможно только при условии приобретения и установки современного высокоэнергетического линейного ускорителя.

«К сожалению, сегодня на совещание явились не все главы депутатских фракций, - говорила Ирина Купрейчик. - Но я уверена, что этот вопрос беспокоит всех. Поэтому я призываю начать работу по приобретению и установке в области линейного ускорителя. И первым шагом должна быть ваша поддержка на сессии областного совета вопрос о выделении финансирования на разработку проектно-сметной документации. Пока будем разрабатывать документы, у нас будет время консолидировать средства на приобретение и установку ускорителя».

«Хочу заверить, что финансовый ресурс в области есть. Я говорю сейчас о налогах, которые заплатили перерегистрированные областные коммунальные учреждения в бюджеты Краснопольского, Сумского и Белопольского районов и были переданы как межбюджетный трансферт в областной бюджет. 50 млн из 76 должны пойти на начало строительства помещения для установки ускорителя и его приобретения. Мы обратимся к народным депутатам, которые 21 июля будут избраны в Верховную Раду. Также планируем использовать средства ГФРР, областного бюджета. Просим и глав районов, городов, ОТГ выделить субвенцию», - сообщила она.

Исполняющий обязанности главного врача областного онкодиспансера Александр Ващенко добавил, что в заведении работают высококлассные специалисты, которые уже сегодня делают сложнейшие операции. Приобретение ускорителя поможет не только жителям Сумщины, но и медикам спасать пациентов. «Если у нас будет обладания, поверьте, мы вас не подведем», - отметил он.

Депутаты, присутствующие на совещании, соглашались, что этот вопрос следует решать и даже предлагали облгосадминистрации разработать программу по превращению онкодиспансера в современный онкологический центр, аналогичный тому, что уже есть, например, в Черниговской области.

Общая стоимость проекта составляет 105 млн грн., 57,5 млн грн из которых должны направить на закупку самого высокоэнергетического линейного ускорителя, остальное - на строительство помещения, где он будет размещаться.