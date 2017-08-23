В детском парке «Сказка» скотчем ремонтируют «Веселые горки» (видео)

Видно, как работники обматывают скотчем железные конструкции аттракциона.
Специалисты Гоструда разъяснили предпринимателям правила безопасности эксплуатации развлекательных аттракционов....
В детском парке «Сказка» вандалы уже третий раз утопили мусорные контейнеры в озере....
Ремонт фонтана в детском парке «Сказка» планируют закончить ко Дню города....
Мини-футбольное поле и бадминтонная площадка, размещение которых планировалось в детском парке «Сказка» в рамках партиципаторного бюджета, пока откладывается....
22 августа «Кот в сапогах» на входе в детский парк «Сказка» получил обновку....