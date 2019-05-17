Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по гандболу Конотопская гандболистка Анна Дябло – лучший бомбардир чемпионата.

В Болгарии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет во втором дивизионе.

Сегодня, 18 июля, сборная Украины играла против сборной Израиля. К сожалению, наша команда проиграла 28:29, однако тем не менее, заняла второй место, пройдя в полуфинал.

Уроженка Конотопа Анна Дябло забросила 13 мячей. В четырех играх она забросила уже 40 мячей, занимая первое место в списке бомбардиров турнира.