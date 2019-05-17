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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57283

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по гандболу

Конотопская гандболистка Анна Дябло – лучший бомбардир чемпионата.

В Болгарии продолжается чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет во втором дивизионе.

Сегодня, 18 июля, сборная Украины играла против сборной Израиля. К сожалению, наша команда проиграла 28:29, однако тем не менее, заняла второй место, пройдя в полуфинал.

Уроженка Конотопа Анна Дябло забросила 13 мячей. В четырех играх она забросила уже 40 мячей, занимая первое место в списке бомбардиров турнира.

Спорт Анна Дябло Гандбол
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«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
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«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
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«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
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«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
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21:30—55 грн.
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CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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