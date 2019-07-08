Предвыборная трагедия на Сумщине: члена УИК насмерть сбила машина

Об этом сообщил замначальника ГУНП в Сумской области Олег Григоров на брифинге в Сумском пресс-клубе.
Несколько членов УИК возвращались с участка, где вели подготовку к выборам. В это время на одну из женщин произошел наезд. Преступление раскрыто, водитель и автомобиль установлены. Водителем оказался местный житель с признаками алкогольного опьянения.
На Сумщине полиция задержала водителя, который обоснованно подозревается в том, что он сбил женщину и скрылся с места аварии....
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