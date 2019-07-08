Предвыборная трагедия на Сумщине: члена УИК насмерть сбила машина Сегодня, 19 июля, в 4 утра в Бурыни члена участковой избирательной комиссии № 590060 по 159-му округу Ольгу Плеваку, представляющую «Оппозиционный блок», насмерть сбила машина.

Об этом сообщил замначальника ГУНП в Сумской области Олег Григоров на брифинге в Сумском пресс-клубе.

Несколько членов УИК возвращались с участка, где вели подготовку к выборам. В это время на одну из женщин произошел наезд. Преступление раскрыто, водитель и автомобиль установлены. Водителем оказался местный житель с признаками алкогольного опьянения.