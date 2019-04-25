Сумской Центр админуслуг будет выдавать готовые ID-карты и в канун и день выборов

В субботу, 20 июля, Центр предоставления админуслуг будет работать до 14:00. В воскресенье, 21 июля, дежурство будет происходить с 8:00 до 18:00.
Отметим, что ЦПАУ будет работать только в режиме выдачи паспорта гражданина Украины в виде ID-карты, а также выдачи паспорта гражданина Украины в виде книжечки после вклеивания фото по достижению 25- и 45-летия.
Второе территориальное подразделение управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» открыли сегодня, 21 июня, по адресу: ул. Р. Атаманюка,...
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы в связи с Днем Святой Троицы....
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