Сумской Центр админуслуг будет выдавать готовые ID-карты и в канун и день выборов С целью обеспечения выдачи персонализированных ID-карт, в канун и день парламентских выборов, 20 и 21 июля, в ЦПАУ будет организовано дежурство работников.

В субботу, 20 июля, Центр предоставления админуслуг будет работать до 14:00. В воскресенье, 21 июля, дежурство будет происходить с 8:00 до 18:00.

Отметим, что ЦПАУ будет работать только в режиме выдачи паспорта гражданина Украины в виде ID-карты, а также выдачи паспорта гражданина Украины в виде книжечки после вклеивания фото по достижению 25- и 45-летия.