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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46304

На Сумщине вору и грабителю дали 3,5 года за решеткой

В Конотопе осужден вор, который совершал квартирные кражи и ограбил местного жителя.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого 43-летнего жителя г. Конотоп, который в течение июня 2018 года совершил 3 кражи имущества из квартир конотопчан. Не остановившись на совершенных преступлениях, 7 августа 2018  года обвиняемый обокрал местный супермаркет, а на следующий день вырвал из рук прохожего сумку.

«В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый, пользуясь отсутствием владельцев квартир, проникал в их жилища и похищал ценные вещи, а также похищал продукты питания в магазинах. Кроме этого, находясь на летней площадке одного из магазинов, сорвал с плеча потерпевшего сумку-планшетку и скрылся с места преступления», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Оксана Бут.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 186 (кража и грабеж) УК Украины и назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотоп Кража Ограбление Приговор суда
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