Россиянин предлагал сумским пограничникам взятку 18 июля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Бачевск» рейсовым автобусом, который следовал из Москвы в Киев, в качестве пассажира прибыл гражданин России. Во время осуществления пограничного контроля мужчина с целью содействия в беспрепятственном пересечении государственной границы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 5000 рублей РФ. Пятитысячную купюру он предоставил правоохранителю в конверте.

Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. В Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

После проведения работниками полиции следственных действий в отношении 43-летнего иностранца принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке его возвращено на территорию России.

Следует отметить, что за последнюю неделю это уже четвертая попытка подкупить пограничников в пункте пропуска «Бачевск». Им предлагали неправомерное вознаграждение на общую сумму 1000 гривен, 8000 российских рублей и 20 долларов США.