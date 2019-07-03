Сумчанка претендует на звание лучшей легкоатлетки июня

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.
Голосование продлится до 18:00 понедельника, 22 июля.
Среди претенденток на звание «Лучшая легкоатлетка июня 2019» уроженка Сум Анна Плотицина, которая выиграла серебряную медаль в беге на 100 метров с барьерами в индивидуальном зачете на Европейских играх, а сборная Украины победила в командном зачете.
Проголосовать можно здесь.
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