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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанка претендует на звание лучшей легкоатлетки июня

Федерация легкой атлетики Украины проводит голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины июне 2019-го года.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.

Голосование продлится до 18:00 понедельника, 22 июля.

Среди претенденток на звание «Лучшая легкоатлетка июня 2019» уроженка Сум Анна Плотицина, которая выиграла серебряную медаль в беге на 100 метров с барьерами в индивидуальном зачете на Европейских играх, а сборная Украины победила в командном зачете.

Проголосовать можно здесь.

Спорт Анна Плотицына Легкая атлетика
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