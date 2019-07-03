Сумчанка претендует на звание лучшей легкоатлетки июня Федерация легкой атлетики Украины проводит голосование по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины июне 2019-го года.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.

Голосование продлится до 18:00 понедельника, 22 июля.

Среди претенденток на звание «Лучшая легкоатлетка июня 2019» уроженка Сум Анна Плотицина, которая выиграла серебряную медаль в беге на 100 метров с барьерами в индивидуальном зачете на Европейских играх, а сборная Украины победила в командном зачете.

Проголосовать можно здесь.