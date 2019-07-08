В Тростянце стартовали биатлонные соревнования 19 июля в Тростянце стартовали соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко.

В первый день спортсмены только стреляли – были соревнования по дуэльной стрельбе на выбывание.

В итоге победителями и призерами стали:

- среди юношей 2004-2005 г.р.

1. Денис Редька (Сумская)

2. Дмитрий Нестерас (Киев)

3. Богдан Борковский (Сумская)

- среди юношей 2002-2003 г.р.

1. Вадим Болдесов (Харьковская)

2. Даниил Штань (Сумская)

3. Евгений Мылышев (Харьковская)

- девушки 2004-2005 г.

1. Ангелина Иржавская (Сумская)

2. Инна Антоненко (Черниговская)

3. Анна Дедушева (Сумская)

- девушки 2002-2003 г.р

1. Дарья Свиридова (Сумская)

2. Алина Еременко (Сумская)

3. Ева Мартыненко (Сумская)

Сегодня спортсмены выйдут на старт спринтерских гонок.