В Тростянце стартовали биатлонные соревнования

В первый день спортсмены только стреляли – были соревнования по дуэльной стрельбе на выбывание.
В итоге победителями и призерами стали:
- среди юношей 2004-2005 г.р.
1. Денис Редька (Сумская)
2. Дмитрий Нестерас (Киев)
3. Богдан Борковский (Сумская)
- среди юношей 2002-2003 г.р.
1. Вадим Болдесов (Харьковская)
2. Даниил Штань (Сумская)
3. Евгений Мылышев (Харьковская)
- девушки 2004-2005 г.
1. Ангелина Иржавская (Сумская)
2. Инна Антоненко (Черниговская)
3. Анна Дедушева (Сумская)
- девушки 2002-2003 г.р
1. Дарья Свиридова (Сумская)
2. Алина Еременко (Сумская)
3. Ева Мартыненко (Сумская)
Сегодня спортсмены выйдут на старт спринтерских гонок.
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