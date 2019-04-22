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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине избили водителя маршрутки «Сумы - Киев»

Аварийная ситуация на дороге завершилась административным и уголовным производствами.

ЧП произошло на территории Недригайловского района. Утром в местное отделение полиции поступило сообщение, что неизвестные избили водителя маршрутного такси междугородного сообщения, которое двигалось в направлении Киева. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проработав видео с камер видео-регистраторов, камер видеонаблюдения, опросив потерпевшего и свидетелей, полицейские установили обстоятельства случившегося.

Выяснили, что из Сум в Киев выехали два маршрутных такси с пассажирами. В Недригайлове один из водителей начал обгонять своего «коллегу», создавая опасную ситуацию. Это очень возмутило двух пассажиров из другой маршрутки. Поэтому на остановке они решили выяснить отношения с водителем-нарушителем и входе ссоры причинили ему телесные повреждения. После чего пострадавший обратился в больницу и в полицию, а водитель другого маршрутного такси продолжил свое движение дальше.

Принятыми мерами правоохранители установили личности пассажиров. Ими оказались жители Сум. Им уже объявили о подозрении в совершении хулиганских действий в рамках открытого уголовного производства. Что касается пострадавшего водителя, то его действия по созданию аварийной ситуации на дороге правоохранители также считают противоправными и решают вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Право Междугородние маршрутки Нанесение телесных повреждений
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