В Сумах снова повысили тарифы на вывоз мусора

Для населения тарифы ООО «А-Муссон» повысились на 26,45% для многоэтажек и на 34,9% - для частного сектора. Теперь это будет 24,71 грн и 23,77 грн соответственно.
Для ООО «Сервисресурс» тарифы теперь 24,85 грн для жителей многоэтажек (увеличение на 25%) и 20,75 грн для частного сектора (34,3%).
За были 15 из 17 присутствовавших членов исполкома.
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