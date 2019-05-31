В Сумах снова повысили тарифы на вывоз мусора Сегодня, 23 июля, исполком Сумского горсовета установил новые тарифы на вывоз мусора Сумах.

Для населения тарифы ООО «А-Муссон» повысились на 26,45% для многоэтажек и на 34,9% - для частного сектора. Теперь это будет 24,71 грн и 23,77 грн соответственно.

Для ООО «Сервисресурс» тарифы теперь 24,85 грн для жителей многоэтажек (увеличение на 25%) и 20,75 грн для частного сектора (34,3%).

За были 15 из 17 присутствовавших членов исполкома.