На Сумщине пиротехники уничтожили более 60 боеприпасов времен войны

В частности, на расстоянии 1,5 км от жилых домов пиротехники изъяли из земли 51 артснаряд калибром 77, 76, 45 мм и 11 минометных мин калибром 50 мм времен Второй мировой войны. Опасный арсенал специалисты вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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