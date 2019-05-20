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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пиротехники уничтожили более 60 боеприпасов времен войны

22 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), проведены работы по обезвреживанию от устаревших взрывоопасных предметов территории вблизи с. Колесниково Роменского района.

В частности, на расстоянии 1,5 км от жилых домов пиротехники изъяли из земли 51 артснаряд калибром 77, 76, 45 мм и 11 минометных мин калибром 50 мм времен Второй мировой войны. Опасный арсенал специалисты вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы
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