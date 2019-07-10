На границе задержали стериоды на сумму более миллиона гривен

По предварительно полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности на одно из направлений государственной границы был выслан совместный пограничный наряд.
В ходе несения службы совместная межведомственная группа, проверяя участок госграницы в районе с. Дмитровка, в непосредственной близости от границы обнаружила и задержала гражданина Украины, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Рядом с мужчиной, который оказался жителем одного из пограничных населенных пунктов, находились 4 ящика с препаратами, которые, вероятно, содержат анаболические стероиды. Всего в ящиках было более 2560 упаковок с ампулами, флаконами и таблетками. Общая сумма оценки задержанного товара может достигать более 1 млн гривен.
Правоохранители установили, что данный груз был незаконно перемещен через границу с территории России на территорию Украины.
Сейчас за нарушение пограничного режима и за незаконное пересечение государственной границы Украины на 62-летнего мужчину составлены административные материалы по ст. 202 и 204-1 КУоАП. Также в рамках уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) УК Украины, груз передан компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших следственных действий, сообщает Сумской погранотряд.
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