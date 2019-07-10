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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:1989

На границе задержали стериоды на сумму более миллиона гривен

Поздно вечером 22 июля в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы и сотрудниками СБУ в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2019» пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу товаров народного потребления.

По предварительно полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности на одно из направлений государственной границы был выслан совместный пограничный наряд.

В ходе несения службы совместная межведомственная группа, проверяя участок госграницы в районе с. Дмитровка, в непосредственной близости от границы обнаружила и задержала гражданина Украины, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Рядом с мужчиной, который оказался жителем одного из пограничных населенных пунктов, находились 4 ящика с препаратами, которые, вероятно, содержат анаболические стероиды. Всего в ящиках было более 2560 упаковок с ампулами, флаконами и таблетками. Общая сумма оценки задержанного товара может достигать более 1 млн гривен.

Правоохранители установили, что данный груз был незаконно перемещен через границу с территории России на территорию Украины.

Сейчас за нарушение пограничного режима и за незаконное пересечение государственной границы Украины на 62-летнего мужчину составлены административные материалы по ст. 202 и 204-1 КУоАП. Также в рамках уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) УК Украины, груз передан компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших следственных действий, сообщает Сумской погранотряд.

Право Граница контрабанда Пограничники Стероиды
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