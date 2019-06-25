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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум снова вышел сухим из воды после коррупционного дела

Сумской апелляционный признал мэра Сум Александра невиновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Сегодня, 24 июля, Сумской апелляционный суд вынес решение по делу по жалобе защитника мэра Сум Александра Лысенко на постановление Заречного райсуда, которым мэр был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, но закрыл производство в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности.

Апелляционный суд признал отсутствие в действиях мэра состава правонарушений и закрыл производство, пишет sumy.today.

Напомним: 1 февраля, на заседании Национальное агентство по предотвращению коррупции решило направить в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко. НАПК сообщало: «Мэр по собственному усмотрению и видению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат».

Напомним: в мае этого года Заречный райсуд Сум признал Александра Лысенко виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, но закрыл производство в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. Тогда судебные заседания неоднократно откладывались в связи с командировкой и болезнью мэра.

В прошлом году мэр уже обжаловал в апелляционной инстанции подобное постановление. Тогда Заречным райсудом также был признан виновным в административном правонарушении, но производство также было закрыто в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. Тогда г-н Лысенко тоже не посещал большинство судебных заседаний в первой инстанции: был на больничном, лечился на курорте, из-за чего депутаты горсовета даже передавали ему «одеяло Насирова». Однако мэр с признанием его виновным не согласился и обжаловал постановление в апелляционном суде. Там его отменили, признав мэра невиновным.

Право Александр Лысенко Коррупционный скандал Коррупция
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