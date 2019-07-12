На Сумщине наблюдательница Опоры спасла жизнь члена УИК 22 июля в помещении ОИК № 160 (город Шостка) наблюдательница Опоры Ольга Билан оказала первую медицинскую помощь члену участковой избирательной комиссии, которой стало плохо во время сдачи протоколов о подсчете голосов.

Наблюдательница Опоры Ольга Билан мониторила процесс приема протоколов подсчета голосов на окружной избирательной комиссии № 160 избирательного округа (город Шостка). Уже сдавая смену своей коллеге Елене Откидач, наблюдательница заметила, что участнице одной из УИК из города Конотоп стало плохо.

«У нее случился приступ эпилепсии. Поняв, что ни один медицинский работник на участке не дежурит, имея медицинское образование, решила помочь женщине», - рассказала Ольга Белан.

Наблюдательница Опоры действовала по известному ей алгоритму первой медицинской помощи при приступах эпилепсии: зафиксировала туловище, держала голову, чтобы женщина не получила повреждений от ударов в пол. Затем пострадавшую передали работникам Шостинской неотложной помощи, в сознании, но дискоординированную.

«Также я измерила и передала жизненные показатели потерпевшей, такие как пульс и частота дыхания, то есть те, которые я могла измерить в тех условиях», - пояснила наблюдательница Опоры.