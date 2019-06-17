«FoodCentre-СумДУ» вышел из отпуска и сегодня проведет первый матч

На протяжение этой недели команда провела мини-турнир среди потенциальных новичков и сыграет товарищескую игру с местной командой «Компсервис», которая запланирован на сегодня, 25 июля, в 18:00 в манеже СумГУ.
Начиная со следующей недели, игроки команды пройдут медосмотр и приступят к двухразовых тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.
Об этом на собрании команды сообщил президент клуба Игорь Черненко....
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