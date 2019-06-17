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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:28311

«FoodCentre-СумДУ» вышел из отпуска и сегодня проведет первый матч

С понедельника сумская команда начала подготовку к сезону в Экстра Лиге.

На протяжение этой недели команда провела мини-турнир среди потенциальных новичков и сыграет товарищескую игру с местной командой «Компсервис», которая запланирован на сегодня, 25 июля, в 18:00 в манеже СумГУ.

Начиная со следующей недели, игроки команды пройдут медосмотр и приступят к двухразовых тренировкам, сообщает пресс-служба клуба.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал
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