У Шостці хочуть встановити пам’ятник Грушевському

«Вже набридли ідеї благоустрою центральної площі Шостки, балачок багато, а віз і нині там. За роки, як знесли Леніна нічого не змінюється. Моя ідея звести монумент Михайлу Грушевському, оскільки ця історичної постать своєю діяльністю, довела, що єдність "двох берегів Дніпра" можлива... Також прибрати "совдепію" навпроти мерії, якісно зробити тротуари. Центр - це обличчя міста...», - пише автор петиції Власенко Михайло Григорович.
Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных птицей....
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