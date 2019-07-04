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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52419

В Сумах "минировали" водоканал

В среду, 24 июля, на электронную почту КП «Горводоканал» поступило сообщении о заминировании его здания.

Была организована эвакуация как персонала, так и посетителей. Информацию передали в полицию, спасателям и СБУ. Взрывотехническое подразделение полиции проверила здание, однако не нашла следов взрывчатки, сообщила пресс-секретарь КП «Горводоканал» Виктория Журавлева.

Напомним: два дня подряд также «минировали» здание облсовета на пл. Независимости, где находятся подразделения как самой облсовета, так и облгосадминистрации и городского совета.

Право КП «Горводоканал» Минирование
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