На Сумщине будут судить инженера, из-за которого за ремонт клуба и ДК переплатили 360 тысяч Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору, из-за служебной халатности которого директор ООО присвоил средства ОТГ при ремонте клуба и дома культуры.

В ходе следствия, проведенного следственным управлением полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области, установлено, что в 2017 году между обществом с ограниченной ответственностью и Зноб-Новгородской поселковым советом Середина-Будского района заключено два договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещения клуба в с. Кривоносовка и капитального ремонта дома культуры в с. Очкино.

После завершения ремонтных работ на основании составленных руководителем общества официальных документов на счет ООО заказчик перечислил около 1,3 млн грн за ремонт клуба и около 1,2 млн грн за ремонт дома культуры. Однако согласно заключению экспертов в актах выполненных работ указаны ложные сведения, поскольку строительные работы выполнены не в полном объеме, а использованные материалы были ненадлежащего качества. Поэтому во время капитального ремонта клуба директор общества присвоил 172 тысгрн, а при ремонте дома культуры - почти 190 тыс. грн.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры Сумской области Владимир Крыгин, указанное стало возможно благодаря ненадлежащему контролю за выполнением работ со стороны инженера по техническому надзору. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Справка: обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

В отношении директора ООО, который присвоил средства, обвинительный акт также направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры области.