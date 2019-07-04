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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25293

В поезде «Москва-Кишинев» сумские пограничники обнаружили скрытый товар

Сегодня утром в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товары народного потребления, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов пограничный наряд в нише над электрощитовой рабочего купе проводника обнаружил 20 упаковок с миостимуляторами мышц.

Владельцем скрытого товара оказался пассажир этого поезда, 36-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженный груз изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Граница контрабанда
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