В поезде «Москва-Кишинев» сумские пограничники обнаружили скрытый товар Сегодня утром в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товары народного потребления, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов пограничный наряд в нише над электрощитовой рабочего купе проводника обнаружил 20 упаковок с миостимуляторами мышц. Владельцем скрытого товара оказался пассажир этого поезда, 36-летний гражданин Молдовы. Сейчас обнаруженный груз изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.