В поезде «Москва-Кишинев» сумские пограничники обнаружили скрытый товар

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов пограничный наряд в нише над электрощитовой рабочего купе проводника обнаружил 20 упаковок с миостимуляторами мышц.
Владельцем скрытого товара оказался пассажир этого поезда, 36-летний гражданин Молдовы.
Сейчас обнаруженный груз изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.
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