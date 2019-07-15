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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:16165

Сумские легкоатлеты в ТОП-4 на чемпионате Украины

26 июля в Луцке завершился командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

После успехов первого дня, во второй сумчане также не остались без призовых мест. В эстафете 4х400 м первое место заняла сумская команда в составе Федора Савостяна, Ярослава Демченко, Евгения Швеца и Александра Погорилко – 3:16,92. Женская команда заняла четвертое место.

В зачете спринтов Сумщина заняла четвертое место, в зачете по выносливости – 11-ое, в метаниях – 10-ое, в прыжках – вообще не принимали участие.

Кроме того, первое место в беге на 200 м заняла выпускник СумГУ Сергей Смелик – 20,73 с. Студент СумГУ Евгений Гуцол первенствовал на дистанции 800 м – 1:48,62. Уроженка Сум Анна Мищенко стала второй в беге на 1500 м – 4:22,26. Студентка СумГу Анна Красуцкая стала второй в тройном прыжке – 13,51 м.  Студентка СумГу Мария Мыколенко была третьей в беге на 400 м с барьерами – 56,91 с. Уроженка Сумщины Анна Дунаевская была третьей в метании диска- 46,70 м. Уроженка Сумщины Ирина Новожилова взяла бронзу в секторе метания молота – 64.90 м.

Спорт Легкая атлетика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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