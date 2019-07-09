В Псле в Сумах купаться опасно О результатах исследования воды в реке Сумка, на месте, где она впадает в Псел, сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко.

«Нами было сделано глубоководные исследования воды реки Сумка, на том месте, где она впадает в реку Псел, - рассказал он. - Результаты шокируют. В водоеме обнаружено 4300 энтерококков, тогда как, согласно нормам, их должно быть не более 500. Лактопозитивная кишечная палочка - 24000, при норме не более 5000».

В то же время жители Сум сегодня активно купаются в Псле, особенно в районе Харьковского моста, не подозревая об опасности.

«Поэтому я обращаюсь к власти г. Сумы: пожалуйста, хотя бы поставьте информативные таблички у водоемов, купаться там опасно», - подчеркнул Виталий Моисеенко.