В Псле в Сумах купаться опасно

«Нами было сделано глубоководные исследования воды реки Сумка, на том месте, где она впадает в реку Псел, - рассказал он. - Результаты шокируют. В водоеме обнаружено 4300 энтерококков, тогда как, согласно нормам, их должно быть не более 500. Лактопозитивная кишечная палочка - 24000, при норме не более 5000».
В то же время жители Сум сегодня активно купаются в Псле, особенно в районе Харьковского моста, не подозревая об опасности.
«Поэтому я обращаюсь к власти г. Сумы: пожалуйста, хотя бы поставьте информативные таблички у водоемов, купаться там опасно», - подчеркнул Виталий Моисеенко.
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