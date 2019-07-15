Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:026

Узбек и россиянин пытались подкупить сумских пограничников

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В минувшую субботу во время проведения пограничного контроля гражданина Узбекистана, который в качестве пассажира въезжал в Украину рейсовым автобусом сообщением «Москва-Одесса», стражи границы обнаружили наличие в предоставленном мужчиной паспортном документе двух отметок Госпогранслужбы о пересечении государственной границы Украины с признаками подделки.

В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, иностранец, с целью не привлечение его к уголовной ответственности по ст. 358 УК Украины, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1750 рублей РФ.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 и 369 УК Украины.

На следующий день при проведении пограничного контроля гражданина России, который въезжал в Украину автомобилем марки «Volkswagen Tiguan», последний предоставил для проверки внутрироссийский паспорт. Пограничники разъяснили мужчине, что граждане РФ пересекают государственную границу Украины по паспортным документам для зарубежных поездок. Чтобы все же попасть в Украину, мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 1000 российских рублей.

Стражи границы направили в Национальную полицию сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины. После проведения работниками полиции следственных действий в отношении россиянина принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке возвращено на территорию России. 

Право Взятка Пограничники
view counter

По тематике

Уличенная на взятке сумская судья до сих пор без подозрения
Вчера 14:59

Уличенная на взятке сумская судья до сих пор без подозрения

Уличенная 7 июня на «горячем» судья Хозяйственного суда Сумской области Надежда Спиридонова не явилась на вызовы к руководителю Специализированной антикоррупционной...

Вчера 10:42

ГБР завершило расследование по сумскому прокурору-взяточнику

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила первый замдиректора Государственного бюро расследований Ольга Варченко....

26.07.2019 15:25

На Сумщине пограничники задержали двух нарушителей границы

В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2019» задержали двух нарушителей государственной границы Украины....

Россиянин пытался подкупить сумских пограничников
25.07.2019 13:58

Россиянин пытался подкупить сумских пограничников

Гражданин РФ чтобы попасть в Украину, пытался подкупить пограничников....

На границе задержали стериоды на сумму более миллиона гривен
23.07.2019 23:19

На границе задержали стериоды на сумму более миллиона гривен

Поздно вечером 22 июля в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы и сотрудниками СБУ в...

Новости

В Псле в Сумах купаться опасно
Вчера 13:38
Узбек и россиянин пытались подкупить сумских пограничников
Сегодня 08:02
За выходные на Сумщине произошло 5 ДТП
Вчера 18:32
Под Сумами ремонтируют дорогу от Верхней Сыроватки до Низов
Вчера 17:50
На Сумщине развлечения с оружием завершились для подростка ранением
Вчера 17:40
В Сумах не состоялся градсовет по «Эспланаде»
Вчера 17:17
И так сойдет: мэр Сум даже не пожурил своего зама, который сравнил ЛГБТ-прайд с концлагерем
Вчера 17:08
Из-за повышения тарифов на вывоз мусора сумчанам продлили срок подачи документов на субсидию
Вчера 16:44
В Сумах уже разрыли свежеотремонтированную дорогу на Горького
Вчера 16:31
Глуховчане стали победителями кубка мира по судомоделизму
Вчера 16:09
Патрульные остановили пьяного комбайнера
Вчера 16:05
В Сумах начали менять плитку в сквере Шевченко. Совершенно секретно
Вчера 16:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.