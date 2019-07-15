Узбек и россиянин пытались подкупить сумских пограничников В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность.

В минувшую субботу во время проведения пограничного контроля гражданина Узбекистана, который в качестве пассажира въезжал в Украину рейсовым автобусом сообщением «Москва-Одесса», стражи границы обнаружили наличие в предоставленном мужчиной паспортном документе двух отметок Госпогранслужбы о пересечении государственной границы Украины с признаками подделки.

В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, иностранец, с целью не привлечение его к уголовной ответственности по ст. 358 УК Украины, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1750 рублей РФ.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 и 369 УК Украины.

На следующий день при проведении пограничного контроля гражданина России, который въезжал в Украину автомобилем марки «Volkswagen Tiguan», последний предоставил для проверки внутрироссийский паспорт. Пограничники разъяснили мужчине, что граждане РФ пересекают государственную границу Украины по паспортным документам для зарубежных поездок. Чтобы все же попасть в Украину, мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 1000 российских рублей.

Стражи границы направили в Национальную полицию сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины. После проведения работниками полиции следственных действий в отношении россиянина принято решение об отказе в пропуске через государственную границу Украины, в установленном порядке возвращено на территорию России.