Шосткинский теннисист выиграл турнир в Виннице

Участие в соревнованиях принимали 14 теннисистов из г. Киев, Хмельницкого, Винницы, Одессы и Шостки.
По результатам соревнований победителем стал воспитанник Шосткинской КДЮСШ «Барса» Степан Гвилава.
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