Шосткинский теннисист выиграл турнир в Виннице 27-28 июля в Виннице проходил Всеукраинский турнир по теннису «Smash Cup» среди юношей до 12 лет.

Участие в соревнованиях принимали 14 теннисистов из г. Киев, Хмельницкого, Винницы, Одессы и Шостки. По результатам соревнований победителем стал воспитанник Шосткинской КДЮСШ «Барса» Степан Гвилава.