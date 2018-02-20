За полгода Сумщина получила 81 млн грн от «Укрнафты»

Только за июнь Сумская область получила 11,6 миллиона гривен рентных платежей.
Справка: Принцип распределения рентной платы за добычу нефти и газа предусматривает перечисление 95% рентных платежей в общий фонд государственного бюджета, а 5% - в местные бюджеты. В то же время 2% доходов от ренты направляют в районные бюджеты, а 3% - в бюджеты городов областного значения и бюджетов объединенных территориальных громад по месту добычи природных ресурсов. Таким образом, механизм распределения ренты дает возможность громадам получить часть доходов от добычи нефти и газа.
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