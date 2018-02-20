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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За полгода Сумщина получила 81 млн грн от «Укрнафты»

В первом полугодии 2019 года наибольшие поступления от рентной платы «Укрнафты» получили Сумщина (81,0 млн грн), Ивано-Франковская (41,9 млн грн) и Полтавская (31,2 млн грн) области.

Только за июнь Сумская область получила 11,6 миллиона гривен рентных платежей.

Справка: Принцип распределения рентной платы за добычу нефти и газа предусматривает перечисление 95% рентных платежей в общий фонд государственного бюджета, а 5% - в местные бюджеты. В то же время 2% доходов от ренты направляют в районные бюджеты, а 3% - в бюджеты городов областного значения и бюджетов объединенных территориальных громад по месту добычи природных ресурсов. Таким образом, механизм распределения ренты дает возможность громадам получить часть доходов от добычи нефти и газа.

Экономика Рентная плата Укрнафта
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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