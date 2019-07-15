В Сумах возле больницы сгорела «семерка»

Огонь мгновенно охватил авто, также была угроза взрыва газовой установки, которой был оборудован автомобиль. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя, однако окончательно потушить пламя удалось только пожарным, пишет СТС.
«Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ», - сообщил главный специалист сектора по связям со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС Украины в Сумской области Евгений Могиленец.
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