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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:31160

В Сумах возле больницы сгорела «семерка»

Сегодня, 30 июля, на улице 20 лет Победы возле центральной городской больницы загорелся автомобиль ВАЗ 2107.

Огонь мгновенно охватил авто, также была угроза взрыва газовой установки, которой был оборудован автомобиль. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя, однако окончательно потушить пламя удалось только пожарным, пишет СТС.

«Допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ», - сообщил главный специалист сектора по связям со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС Украины в Сумской области Евгений Могиленец.

Право Пожар Пожар авто
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