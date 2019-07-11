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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах зафиксировали заболевание ботулизмом

30 июля в Ромнах прошло оперативное совещание в горсовете.

Замглавного врача по амбулаторно-поликлинической работе Инна Жук сообщила о случае заболеваемости ботулизмом. Обратила внимание, что в летний период стоит остерегаться от рыбной продукции, особенно что касается вяленой рыбы, сообщается на сайте Роменского горсвоета.

Общество Ботулизм Ромны
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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