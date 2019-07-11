В Ромнах зафиксировали заболевание ботулизмом

Замглавного врача по амбулаторно-поликлинической работе Инна Жук сообщила о случае заболеваемости ботулизмом. Обратила внимание, что в летний период стоит остерегаться от рыбной продукции, особенно что касается вяленой рыбы, сообщается на сайте Роменского горсвоета.
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