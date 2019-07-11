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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В апелляционном суде объяснили, почему оправдали мэра Сум

В конце мая этого года Заречным районным судом г. Сумы признал Сумского городского голову Александра Лысенко виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Согласно постановлению суда первой инстанции глава Сум не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и принял решение в условиях его существования, а именно в феврале-декабре 2017 года подписывал распоряжения, которым предусматривалась выплата ему премий в размерах от 65 до 270% должностного оклада. Учитывая окончание трехмесячного срока наложения административного взыскания, предусмотрено ст. 38 КУоАП, местным судом производства было закрыто на основании ст. 247 КУоАП.

С таким решением суда первой инстанции не согласилась сторона защиты и подала апелляционную жалобу, в которой ставила вопрос об отмене постановления местного суда и прекращении производства в связи с отсутствием в действиях Сумского городского головы составов административных правонарушений. Вместе с тем, прокурор возражал против удовлетворения апелляционных требований стороны защиты и просил оставить постановление местного суд без изменений. По мнению стороны обвинения, суд первой инстанции правильно пришел к выводу о нарушении должностным лицом требований в сфере предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд отменил постановление Заречного районного суда г. Сумы и закрыл производство в связи с отсутствием в действиях главы города состава админправонарушений. Такое решение апелляционным судом было принято из-за того, что выводы судьи суда первой инстанции о совершении мэром Сум правонарушений, связанных с коррупцией, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и противоречат решениям Конституционного Суда Украины и Европейского суда по правам человека.

В ходе апелляционного судебного разбирательства было установлено, что условия оплаты труда должностных лиц местного самоуправления непосредственно регулирует постановление Кабинета Министров Украины от 09.03.2006 № 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов». Ним в частности установлено, что премирование сельских, поселковых и городских голов, установление им надбавок, предоставление материальной помощи осуществляется в порядке и размере, установленных этим нормативно-правовым актом, и в пределах утвержденных расходов на оплату труда. Решение об указанных выплатах принимаются местным советом на сессии коллегиального органа.

Согласно этим положениям постановления КМУ, сначала 22 февраля 2017, а затем 21 июня 2017 года решениями сессии Сумского городского совета депутатским корпусом было предоставлено разрешение на осуществление ежемесячного премирования городского головы, его заместителей и установлен предельный размер такой премии в процентах к должностному окладу. С оговоркой - в пределах фонда премирования и экономии фонда оплаты труда. На основе этих решений депутатов Сумским городским головой выдавались предписания об осуществлении ежемесячного премирования городского головы и его заместителей, размер которого не превышал определенного сессией городского совета. Сам факт подписания лицом соответствующих распоряжений, которые затем легли в основу финансовых документов по выплате заработной платы, и стало причиной того, что правоохранительными органами в отношении лица были составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. По мнению стороны обвинения, городской голова Сум был заинтересован в этих доплатах, а потому, поскольку налицо конфликт интересов, не имел права подписывать соответствующие документы. Однако, каким образом и кто должен подписывать распоряжение, чтобы обеспечить лицу его конституционное право на получение заработной платы (согласно ЗУ «Об оплате труда» премии является ее составной) прокурор в судебном заседании ответить не смог.

Сейчас в Украине существует законодательный пробел по этому вопросу, поскольку хоть выше указанное постановление КМУ предусматривает возможность получения премий руководителями местных советов, однако ни оно, ни любой другой нормативно-правовой документ не имеет конкретное порядка, который бы устанавливал четкий и понятный механизм начисления премии городскому голове. Несмотря на указанный законодательный пробел, нет по этому поводу и никаких разъяснений Национального агентства по предупреждению коррупции, которое является центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим и реализующим государственную антикоррупционную политику. Именно в его обязанности в первую очередь относится предоставление разъяснений, методической и консультационной помощи по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Более того, в протоколах об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, составленных в отношении Сумского городского головы работниками НАПК отсутствует конкретная ссылка, каким образом такая категория лиц как городские головы должны действовать, чтобы иметь возможность получать предусмотренные трудовым законодательством Украины доплаты к своему должностному окладу, в том числе и в виде премии, и не быть при этом субъектом правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 172-7 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. Следует подчеркнуть, что этот законодательный пробел затрагивает интересы не только самого главы Сумского городского совета, но и его заместителей, других работников аппарата городского совета и его структурных подразделений, поскольку вопрос поощрительных и компенсационных выплат решается подписанием распоряжения городского головы.

Таким образом, существующие положения национального законодательства нарушают определенные Европейским судом по правам человека требования «ясности закона» и «правовой определенности», которые предусматривают, что закон должен быть доступен для понимания, четким и предсказуемым в своем применении. В случае, когда национальное законодательство предполагает неоднозначное или множественное толкование прав и обязанностей лиц, национальные органы обязаны применять наиболее благоприятный для лиц подход, то есть разрешения коллизий в законодательстве всегда толкуется в пользу лица, в данном конкретном случае в пользу городского головы Сум.

На национальном уровне соответствующие решения и разъяснения есть и у Конституционного суда Украины, в частности, в своем решении от 29.06.2010 по конституционному представлению Уполномоченного ВРУ по правам человека указано, что «одним из элементов верховенства права является принцип правовой определенности, в котором утверждается, что ограничение основных прав человека и гражданина и воплощение этих ограничений на практике допустимо только при условии обеспечения предсказуемости применения правовых норм, установленных такими ограничениями».

Кроме того, стоит отметить, что размер премий, который выплачивался Сумскому городскому голове в течение февраля-декабря 2017 года не только не был выше, чем у других работников городского совета, но и иногда, наоборот размер поощрительной выплаты мэру Сум был существенно ниже и полностью согласовывался с решением сессии Сумского городского совета. Таким образом, данные факты делают невозможным существование реального конфликта интересов. Своим же решением суд первой инстанции, признавая лицо виновным в условиях отсутствия четкого определения законодательством Украины порядке премирования такой категории лиц как городские головы, вообще лишил их права получать соответствующие доплаты к должностному окладу, чем вышел за пределы своих полномочий.

Учитывая указанное, апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции, закрыл производство по делу в связи с отсутствием в действие лица состава админправонарушений.

Ознакомиться с полным текстом решения Сумского апелляционного суда можно в Едином государственном реестре судебных решений. Поиск необходимо осуществить по единому уникальному номеру дела 591/724/19.

Право Александр Лысенко Коррупция Сумской апелляционный суд
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