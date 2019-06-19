В городском парке избили и ограбили сумчанина Об этом в Фейсбуке написал сам потерпевший сумчанин Дмитрий Дубовик.

«Друзья, френды, так получилось, что в ночь с субботы на воскресенье возвращаясь домой из Зеленого театра (парк Кожедуба) меня отработали по полной: влупили в затылок, сняли часы, телефон, ключи, карту ПБ, цепочку и крест, после чего или перед этим меня скинули в овраг/кювет рядом с речкой. Я все-таки смог оттуда выбраться, вернуться в ЗТ, где мне оказали первую помощь. Спасибо большое ребятам, которые помогли. В чем-то есть и моя вина, что я решил идти через темный парк (про темноту я еще черкану пару слов), но это не дает права никаким конченым ублюдкам так поступать. Я искренне надеюсь, что их найдут и одной угрозой, для большого количества людей, ходящих тем путем - станет меньше.

От некоторых людей я слышал, что такой случай не первый, и работает такая система пару недель точно. Пострадавшие не пишут заявление, тем самым давая этим мразям свободу действий и спуская им все с рук. По той дороге есть опоры, на которых должно быть освещение, но его нет, как и в большей части парка. Примерно такой ж участок есть от «Мануфактуры» до Прокофьева – там тоже большой трафик людей: утром, днем и вечером. Люди, не передвигайтесь в темное время суток по одному, пользуйтесь такси, городским транспортом и не думайте, что, срезав 100 метров через темноту, это не произойдет с вами (не дай Бог). Если у кого-то есть какие-то сведения о подобных случаях в парке – можете писать в ЛС или в комменты. Всем здоровья и удачи!», - написал сумчанин.