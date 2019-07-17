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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14673

В Сумах 83-летний водитель сбил на пешеходном переходе 78-летнюю женщину

Сегодня, 31 июля, в Сумах на ул. Героев крут произошло ДТП.

Фото Дмитрия Майданюка

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, сообщение о ДТП на ул. Героев Крут проступило на линию «102» в 13.10. Патрульные предварительно выяснили, что водитель 1936 г.р. на автомобиле ИЖ не предоставил преимущество в движении пешеходу – женщине 1941 г.р., которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил на нее наезд. Женщину с травмами отвезли в больницу. Водителя тоже – для сдачи анализов на содержания алкоголя в крови.

Право Дтп
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