Сумские хоккеистки едут на чемпионат Европы 4-10 августа в Глазго (Шотландия) пройдет чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе.

В турнире принимают участие восемь команд, в том числе сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея на траве.

На первом этапе наша команда сыграет со сборными Шотландии, Австрии и Чехии. В полуфинал выходит две лучшие.

В другой группе будут соревноваться Италия (с воспитанницей сумского хоккея Мариной Виноградовой), Уэльс, Польша и Турция.

Напомним: два года назад в Кардиффе (Уэльс) украинская сборная заняла шестое место во втором дивизионе.