Сумские хоккеистки едут на чемпионат Европы

В турнире принимают участие восемь команд, в том числе сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея на траве.
На первом этапе наша команда сыграет со сборными Шотландии, Австрии и Чехии. В полуфинал выходит две лучшие.
В другой группе будут соревноваться Италия (с воспитанницей сумского хоккея Мариной Виноградовой), Уэльс, Польша и Турция.
Напомним: два года назад в Кардиффе (Уэльс) украинская сборная заняла шестое место во втором дивизионе.
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