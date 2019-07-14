Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50158

Сумские хоккеистки едут на чемпионат Европы

4-10 августа в Глазго (Шотландия) пройдет чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе.

В турнире принимают участие восемь команд, в том числе сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея на траве.

На первом этапе наша команда сыграет со сборными Шотландии, Австрии и Чехии. В полуфинал выходит две лучшие.

В другой группе будут соревноваться Италия (с воспитанницей сумского хоккея Мариной Виноградовой), Уэльс, Польша и Турция.

Напомним: два года назад в Кардиффе (Уэльс) украинская сборная заняла шестое место во втором дивизионе.

Спорт Хоккей на траве Чемпионат Европы по хоккею на траве
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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