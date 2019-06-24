В Сумах «минировали» «Лавину»

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, около 22.00 пришло анонимное сообщение о том, что неизвестный положил бомбу в одну из ячеек для хранения вещей супермаркета «Сильпо».
Экипаж патрульных приехал и обнаружил, что данная ячейка была открыта. Внутри ничего не было.
На место приехали взрывотехники, обследовали территорию - ничего не выявили.
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