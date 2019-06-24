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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:03197

В Сумах «минировали» «Лавину»

Вечером 1 августа сумчан переполошили автомобили полиции и спасателей возле ТРЦ «Лавина».

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, около 22.00 пришло анонимное сообщение о том,  что неизвестный положил бомбу в одну из ячеек для хранения вещей супермаркета «Сильпо».

Экипаж патрульных приехал и обнаружил, что данная ячейка была открыта. Внутри ничего не было.

На место приехали взрывотехники,  обследовали территорию - ничего не выявили.

Право Лавина Минирование
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