В Сумах «минировали» «Лавину» Вечером 1 августа сумчан переполошили автомобили полиции и спасателей возле ТРЦ «Лавина».

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, около 22.00 пришло анонимное сообщение о том, что неизвестный положил бомбу в одну из ячеек для хранения вещей супермаркета «Сильпо».

Экипаж патрульных приехал и обнаружил, что данная ячейка была открыта. Внутри ничего не было.

На место приехали взрывотехники, обследовали территорию - ничего не выявили.