Сумской рыбхоз нарушает требования охраны труда и подвергает своих работников опасности Таков результат проведения Управлением Гоструда в Сумской области на предприятии мероприятий государственного контроля в части соблюдения требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда.

Предприятие не только пренебрегает своим долгом создавать безопасные достойные условия труда, но и не реагирует на замечания главных государственных инспекторов, отказывается выполнять предписание Гоструда по устранению нарушений. Поэтому в целях предотвращения возникновения несчастных случаев, сохранение жизни и здоровья работников этого предприятия в суд направлен иск с ходатайством о запрете ЧАО «Сумырыбхоз» выполнять работы повышенной опасности, а также эксплуатировать машины, механизмы, оборудование и оборудования повышенной опасности.

В ходе планового мероприятия государственного контроля специалистами Управления Гоструда в Сумской области выявлен ряд нарушений по охране труда, которые несут угрозу жизни и здоровью работников предприятия. В частности предприятием выполняются работы повышенной опасности и эксплуатируется оборудование повышенной опасности при отсутствии разрешительных документов, проектной и технической документации. В частности, осуществляется техническое обслуживание и ремонт, эксплуатация грузоподъемных кранов, трансформаторных подстанций и электроустановок свыше 1000В типа КТП -10 / 0,4 кВ, проводятся работы во взрывопожароопасных зонах.

С целью приведения производства ЧАО «Сумырыбхоз» в соответствие с требованиями законодательства по охране труда главными государственными инспекторами Управления Гоструда в Сумской области по результатам проверки внесено директору предписание. Вместе с рядом замечаний специалисты рекомендовали руководителю запретить дальнейшее выполнение работ и эксплуатацию машин, механизмов и оборудования повышенной опасности до устранения выявленных нарушений. Наряду с этим представители Гоструда провели для ответственных должностных лиц субъекта хозяйствования разъяснительную работу, отметив то, что пренебрегая правилами безопасности труда, работодатель рискует здоровьем работников.

Однако, как оказалось во время внеплановой проверки Гоструда в части выполнения предписания ЧАО «Сумырыбхоз» проигнорировало законное требование территориального органа исполнительной власти. За это руководителя предприятия привлечены к административной ответственности и наложен штраф в соответствии со ст. 1884 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Впрочем, даже такие меры воздействия не изменили позицию предприятия о необходимости обеспечения безопасных условий труда и соблюдения требований законодательства по охране труда. Как показывает практика, именно подобное отношение работодателей к своим обязанностям рано или поздно приводит к несчастным случаям, которые с легкостью можно было избежать.

Учитывая вышеизложенное, принято решение о передаче материалов проверок ЧАО «Сумырыбхоз» в правоохранительные органы для открытия уголовного производства по ст. 272 Уголовного Кодекса Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Справка. Уголовный Кодекс Украины

Статья 272. Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью

1. Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего, - наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.