В Ахтырской ЦРБ провели испытания потолка

«По итогам работы комиссии по испытаниям несущих элементов подвесного потолка главного корпуса Ахтырской ЦРБ было установлено, что конструкция выдерживает вес более 6 кг при норме около 3 килограмм. Испытания проводились на всех этажах здания», - написала чиновница.
Напомним: три дня назад в одном из капитально отремонтированных отделений больницы обвалился потолок.
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