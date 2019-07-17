В Ахтырской ЦРБ провели испытания потолка Результаты испытаний потолков в Ахтырской ЦРБ выложила в Фейсбуке вр. и.о. губерантора Сумщины Ирина Купрейчик.

«По итогам работы комиссии по испытаниям несущих элементов подвесного потолка главного корпуса Ахтырской ЦРБ было установлено, что конструкция выдерживает вес более 6 кг при норме около 3 килограмм. Испытания проводились на всех этажах здания», - написала чиновница.

Напомним: три дня назад в одном из капитально отремонтированных отделений больницы обвалился потолок.