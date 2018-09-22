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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41515

На найденных сегодня в Сумах трупах следов насилия не обнаружено

По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на улице Ивана Сирко поступило на линию «102» сегодня, 3 августа, в 11:45.

В результате предварительного осмотра следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Сейчас полиция устанавливает личности погибших. На вид мужчинам около 30 лет, пишет Sumy.Today. По данным источника, у трупов найдены использованный шприцы.

Право Труп
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