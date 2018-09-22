На найденных сегодня в Сумах трупах следов насилия не обнаружено

В результате предварительного осмотра следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Сейчас полиция устанавливает личности погибших. На вид мужчинам около 30 лет, пишет Sumy.Today. По данным источника, у трупов найдены использованный шприцы.
Сегодня, 3 августа, по адресу ул.Ивана Сера, 10 в кустах за мусорной баками были найдены два трупа мужчин....
Остатки тела умершего нашел в лесу грибник. По всем признакам, человек умер еще в прошлом году, поэтому установить его личность...
Кролевецкий ОП ГУНП в Сумской области, обращается к населению по установлению личности трупа, который был обнаружен сегодня, 30 апреля....
В понедельник, 1 апреля, на лестничной площадке 5-го этажа в одном из домов на ул. Харьковской в Сумах обнаружен труп...
Начальник полиции Сумского горотдела полиции Павел Карабута сообщил, что сегодня, 22 сентября, в 4 утра от ожогов скончался 73-летний сумчанин,...