На найденных сегодня в Сумах трупах следов насилия не обнаружено По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на улице Ивана Сирко поступило на линию «102» сегодня, 3 августа, в 11:45.

В результате предварительного осмотра следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Сейчас полиция устанавливает личности погибших. На вид мужчинам около 30 лет, пишет Sumy.Today. По данным источника, у трупов найдены использованный шприцы.