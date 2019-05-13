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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15336

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО

Сегодня ночью неизвестные поиздевались над могилами павших героев на центральном кладбище Сум.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Валентина Андрияшева.

«Друзья!!!

Ситуация уже, видимо, совсем неадекватная и требует огласки!!!!

Г.СУМЫ

На Аллее славы вандалы поиздевались над могил павших!!!

Полиция уже была.

Деревянный крест на могиле Глуходиду Александру сломан!

Могила Анищенко заляпана розовой краской!!!

На мемориале ШЕСТЬ камер наблюдения!!!! ШЕСТЬ!!!

Это что вообще???

Два месяца назад наша Лена уже гоняла мололетних придурков, был пост мой в ФБ... И ничего в ум полиции не прибавилось!!

Памятник Онищенко уже чистый», - написала она.

По словам старшего инспектора отдела коммуникации полиции Сумской области Владимира Крупецких, сообщение об этом получили в 9:30 утра. Мужчину, который это сделал, зафиксировала камера. Сейчас его разыскивают, пишет UA:СУМИ.

Право Вандализм Мемориал славы героев АТО Центральное кладбище
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