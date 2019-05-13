В Сумах вандализировали могилы Героев АТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Валентина Андрияшева.
«Друзья!!!
Ситуация уже, видимо, совсем неадекватная и требует огласки!!!!
Г.СУМЫ
На Аллее славы вандалы поиздевались над могил павших!!!
Полиция уже была.
Деревянный крест на могиле Глуходиду Александру сломан!
Могила Анищенко заляпана розовой краской!!!
На мемориале ШЕСТЬ камер наблюдения!!!! ШЕСТЬ!!!
Это что вообще???
Два месяца назад наша Лена уже гоняла мололетних придурков, был пост мой в ФБ... И ничего в ум полиции не прибавилось!!
Памятник Онищенко уже чистый», - написала она.
По словам старшего инспектора отдела коммуникации полиции Сумской области Владимира Крупецких, сообщение об этом получили в 9:30 утра. Мужчину, который это сделал, зафиксировала камера. Сейчас его разыскивают, пишет UA:СУМИ.
Сегодня ночью неизвестные разбили стеклянную остановку возле ТЦ «Березка» на пр. Михаила Лушпы....
Сегодня, 25 июня, ночью вандализировали евроостановку на ул. К.Зеленко....
КП «Инфосервис» усовершенствовало систему видеонаблюдения на Аллее Славы....
Патрульные разыскали юношей, которые, вероятно, разбили стекло на остановке общественного транспорта....
Ночью неизвестные разбили очередную стеклянную евроостановку в Сумах....