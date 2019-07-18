На Сумщине на взятке поймали очередного главу сельсовета На Сумщине разоблачен глава сельского совета, который требовал и получил 1 тыс. долларов США за решение земельного вопроса.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области и Следственным управлением Нацполиции в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность главы одного из сельских советов Краснопольского района Сумской области.

В частности, глава села требовал неправомерную выгоду в размере 1 тыс. долларов от физического лица за передачу в аренду земельного участка для размещения автозаправочной станции. Факт передачи оговоренной суммы задокументирован сегодня, 5 августа.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.