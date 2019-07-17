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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28466

На Сумщине будут судить 19-летнего студента, который сначала избил своего товарища, а затем поджег его

Ахтырской местной прокуратурой утвержден и сегодня, 7 августа, направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего юноши, который избил своего знакомого, а затем пытался сжечь.

Напоминаем, что трагедия произошла в с. Великое Озеро Ахтырского района. В частном доме 19 апреля 2019 года женщина обнаружила труп 36-летнего родственника, о чем и сообщила в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили поврежденное тело мужчины, кроме того одежду на пострадавшем и кровать, на которой он лежал, были повреждены огнем.

Уже через несколько часов сотрудники Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры установили лицо, причастное этого к преступлению. В ходе проведенного обыска по месту жительства которого обнаружено и изъято неопровержимые доказательства, в частности окровавленную одежду.

Установлено, что задержанный вместе с потерпевшим - односельчане. Их объединял своеобразный бизнес - мужчины с помощью металлоискателя отыскивали ценные металлические предметы, которые затем реализовывали и делили прибыль. Именно на этой почве между мужчинами возник конфликт.

Поздно вечером 15 апреля 2019 года младший, который в настоящее время является студентом одного из сумских вузов и проживает в общежитии, приехал к старшему в село. Юноша требовал у товарища вернуть средства, который тот якобы задолжал. Старший отказался. Между мужчинами возникла ссора. Юноша, имея физическое превосходство, сначала избил товарища, а потом еще и душил его. Тело потерпевшего без признаков жизни он положил на кровать. Сначала юноша забрал из дома деньги и ценные вещи, а затем открыл газ и поджег бумагу и другие вещи, а также одеяло, которым было накрыто тело, чтобы скрыть свое преступление», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Всего на теле потерпевшего эксперты насчитали около 40 повреждений, однако его смерть наступила от отравления угарным газом.

Обвиняемый признался в содеянном. Приговор он ждет в СИЗО. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилье, и соединенный с умышленным убийством), п. 6 ч. 2 ст. 115 (убийство, совершенное с корыстной целью) и ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества) УК Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырский район Убийство
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