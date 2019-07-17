Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины Сегодня, 7 августа, в Чернигове прошли гонки с массовым стартом летнего чемпионата Украины по биатлону среди юниоров.

После всего одной медали в первых четырех гонках, сегодня сумские стреляющие лыжники порадовали сразу тремя. Среди юниоров чемпионом стал Владимир Кошман, бронзовым призером – Роман Боровик. Среди юниорок бронза у Екатерины Свинаренко. Завтра пройдут смешанные эстафеты – последний вид программы.