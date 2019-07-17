Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

После всего одной медали в первых четырех гонках, сегодня сумские стреляющие лыжники порадовали сразу тремя. Среди юниоров чемпионом стал Владимир Кошман, бронзовым призером – Роман Боровик. Среди юниорок бронза у Екатерины Свинаренко.
Завтра пройдут смешанные эстафеты – последний вид программы.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №581/2019 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским...
4 августа в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров....
Сегодня, 21 июля, в Тростянце завершились соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....
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