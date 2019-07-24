У Сумському музеї унікальна виставка до 200-річчя Пантелеймона Куліша

На виставці «Пантелеймон Куліш: сторінки життя та творчості» представлені, зокрема збірки «Украинскія народные преданія» (1847 року видання) та «Записки о Южной Руси» (1856 р.), роман «Чорна рада. Хроніка 1663 року» (1857 р.), «Граматка» (1857 р.), збірка поезій «Досвітки» (1862 р.), періодичні видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Експонується також оригінальна графічна робота «Лірик Д. Погорілий» Л. Жемчужникова, що створена за малюнком П. Куліша, та надана на виставку з фондового зібрання Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького.
Увагу відвідувачів виставки обов’язково мають привернути унікальні світлини, що зроблені на початку ХХ ст. Це фото хати, в якій провів останні роки свого життя П. Куліш, та його могили.
У музеї також відтворено типологічний інтер’єр робочого кабінету письменника, експонуються побутові предмети, які передають атмосферу того часу.
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