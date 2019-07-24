У Сумському музеї унікальна виставка до 200-річчя Пантелеймона Куліша У Сумському обласному краєзнавчому музеї до 200-річчя від дня народження нашого земляка Пантелеймона Куліша зібрали і представили відвідувачам більше 40 унікальних видань, серед яких раритетні книги, видані за життя видатного українського письменника, історика, перекладача, етнографа.

На виставці «Пантелеймон Куліш: сторінки життя та творчості» представлені, зокрема збірки «Украинскія народные преданія» (1847 року видання) та «Записки о Южной Руси» (1856 р.), роман «Чорна рада. Хроніка 1663 року» (1857 р.), «Граматка» (1857 р.), збірка поезій «Досвітки» (1862 р.), періодичні видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Експонується також оригінальна графічна робота «Лірик Д. Погорілий» Л. Жемчужникова, що створена за малюнком П. Куліша, та надана на виставку з фондового зібрання Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького.

Увагу відвідувачів виставки обов’язково мають привернути унікальні світлини, що зроблені на початку ХХ ст. Це фото хати, в якій провів останні роки свого життя П. Куліш, та його могили.

У музеї також відтворено типологічний інтер’єр робочого кабінету письменника, експонуються побутові предмети, які передають атмосферу того часу.