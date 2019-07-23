Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40288

На Сумщине копы поймали пьяного таксиста

Хотели предупредить превышение скорости, а обнаружили нетрезвого водителя.

На автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Хухра Ахтырского района, патрульные остановили водителя автомобиля ВАЗ-2109, который существенно превышал скорость.

Во время общения инспекторы обнаружили у 29-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель категорически это отрицал, поэтому согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте.

Результат осмотра зафиксировал 0,46 промилле. Уже позже он пояснил, что накануне действительно употреблял спиртные напитки, но, даже не думал, что тест на алкоголь окажется положительным.

Патрульные составили на мужчину административный материал по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления.

Право Пьяный за рулем
view counter

По тематике

В Сумах столкнулись Ауди и ВАЗ, который еще въехал и в забор
02.08.2019 13:23

В Сумах столкнулись Ауди и ВАЗ, который еще въехал и в забор

ДТП произошло на улице Белопольское шоссе....

Пьяный сумчанин катался по городу без прав
02.08.2019 12:21

Пьяный сумчанин катался по городу без прав

Без документов и в состоянии опьянения: патрульные остановили нетрезвого водителя в Сумах....

Пьяный сумчанин не доехал всего несколько десятков метров до стоянки
30.07.2019 12:01

Пьяный сумчанин не доехал всего несколько десятков метров до стоянки

На днях на перекрестке улиц Троицкая - Ивана Харитоненко - Леваневского патрульные заметили легковушку Mitsubishi Pajero Sport, водитель которого нарушил...

Патрульные остановили пьяного комбайнера
29.07.2019 16:05

Патрульные остановили пьяного комбайнера

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», в Тростянецком районе инспекторы остановили зерноуборочный комбайн для проверки соблюдения правил проезда крупногабаритных транспортных средств по...

Под Сумами патрульные остановили пьяного тракториста
23.07.2019 15:28

Под Сумами патрульные остановили пьяного тракториста

На автодороге «Сумы-Полтава» патрульные остановили «негабарит» да еще и под управлением нетрезвого водителя....

Новости

В Киеве жителя Сумщины задержали за грабеж
Сегодня 12:40
Из-за вони в Конотопе запустили флешмоб в противогазах
Сегодня 12:02
В Сумах пожарные спасли от уничтожения двухквартирный дом
Сегодня 11:21
У Шостці пройде міжнародний круглий стіл «Спадщина Скоропадських крізь століття»
Сегодня 11:13
Харьковское ДТП, в котором погиб сумчанин: обращение потерпевших передали в Генпрокуратуру
Сегодня 10:47
На Сумщине лесник обнаружил авиабомбу
Сегодня 10:27
200-ту річницю народження Пантелеймона Куліша відзначили на державному рівні
Сегодня 10:11
На Сумщине копы поймали пьяного таксиста
Сегодня 09:40
Сумчане собирают подписи за реконструкцию теплосетей
Сегодня 09:15
Незвичайне таксі в Сумах
Сегодня 09:00
Сумчане, пострадавшие в аварии с участием патрульного, просят больше миллиона компенсации (видео)
Сегодня 08:34
На Сумщині відбудеться ХІІ фестиваль живої рок-музики«Rock на селі – 2019»
Сегодня 08:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.