На Сумщине копы поймали пьяного таксиста

На автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в селе Хухра Ахтырского района, патрульные остановили водителя автомобиля ВАЗ-2109, который существенно превышал скорость.
Во время общения инспекторы обнаружили у 29-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель категорически это отрицал, поэтому согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте.
Результат осмотра зафиксировал 0,46 промилле. Уже позже он пояснил, что накануне действительно употреблял спиртные напитки, но, даже не думал, что тест на алкоголь окажется положительным.
Патрульные составили на мужчину административный материал по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления.
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