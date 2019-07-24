«На слабо»: на Сумщине у подростков очередная смертельная игра В Шостке на проезжей части дети развлекались тем, что ложились фактически под колеса транспорта, который к ним приближался.

Информацию об опасных развлечения местных подростков выложила на своей странице в социальной сети жительница Шостки. Она увидела их собственными глазами. Женщина предупреждала водителей быть внимательными, ведь в следующий раз несовершеннолетние могли появиться на любой проезжей части города.

Увидев этот пост в социальной сети, сотрудники ювенальной превенции Шосткинского отдела полиции немедленно зарегистрировали сообщение и начали по этому факту проверку.

«Информация подтвердилась. Личности подростков и их родителей наши сотрудники установили, - рассказывает Сергей Коверсун, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Ими оказались четверо парней и одна девушка в возрасте 11-13 лет. Такое поведение детей оказалась для их родителей полной неожиданностью, и они были, мягко говоря, в шоке. Как ни странно, но инициатором такой игры «на слабо» стала девочка. По условиям подростки должны были избрать дорогу с оживленным движением автомобилей, лечь на проезжую часть и игнорировать транспорт, который будет к ним приближаться».

Сейчас с несовершеннолетними и их родителями полицейские проводят профилактические беседы о возможных последствиях подобных развлечений и недопустимости повторения таких игр на будущее.

Кроме того, правоохранители призывают жителей региона в случае обнаружения или получения информации о преступлениях и правонарушениях немедленно сообщать полиции для немедленного реагирования и уже затем, по желанию, выкладывать эту информацию в социальные сети для всеобщего обсуждения. И этот пример тому явное свидетельство, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.