Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21475

В Сумах пожарные спасли от уничтожения двухквартирный дом

Сегодня, 9 августа, в 1:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на ул. Добровольной в Сумах.

На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. Уже через 7 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, пламя охватило деревянную хозяйственную постройку, пристроенную вплотную к дому на двух хозяев. Возникла угроза уничтожения непосредственно жилого здания.

Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии около 800 м от очага горения.

В 1:37 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от дома. Использовав на тушение около 10 т воды, в 2:54 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар
view counter

По тематике

Вчера 15:26

Ночью под Сумами три часа тушили дом

Спасатели вместе с сельскими пожарными ликвидировали возгорание жилого дома....

На Сумщине спасатели вместе с сельскими пожарными ликвидировали масштабное возгорание
Вчера 13:15

На Сумщине спасатели вместе с сельскими пожарными ликвидировали масштабное возгорание

7 августа в 12:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в с. Собич Шосткинского района....

07.08.2019 17:27

В Глухове спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе

6 августа в 23:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Полесская в...

07.08.2019 11:22

Под Сумами горел гараж

Укрощая возгорания гаража, пожарные предотвратили масштабный пожар....

05.08.2019 15:43

На Сумщине сгорело 5 тонн сена

Пожар произошел вчера, 4 августа, в с. Богдановка....

Новости

В Киеве жителя Сумщины задержали за грабеж
Сегодня 12:40
Из-за вони в Конотопе запустили флешмоб в противогазах
Сегодня 12:02
В Сумах пожарные спасли от уничтожения двухквартирный дом
Сегодня 11:21
У Шостці пройде міжнародний круглий стіл «Спадщина Скоропадських крізь століття»
Сегодня 11:13
Харьковское ДТП, в котором погиб сумчанин: обращение потерпевших передали в Генпрокуратуру
Сегодня 10:47
На Сумщине лесник обнаружил авиабомбу
Сегодня 10:27
200-ту річницю народження Пантелеймона Куліша відзначили на державному рівні
Сегодня 10:11
На Сумщине копы поймали пьяного таксиста
Сегодня 09:40
Сумчане собирают подписи за реконструкцию теплосетей
Сегодня 09:15
Незвичайне таксі в Сумах
Сегодня 09:00
Сумчане, пострадавшие в аварии с участием патрульного, просят больше миллиона компенсации (видео)
Сегодня 08:34
На Сумщині відбудеться ХІІ фестиваль живої рок-музики«Rock на селі – 2019»
Сегодня 08:02
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.