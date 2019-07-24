В Сумах пожарные спасли от уничтожения двухквартирный дом Сегодня, 9 августа, в 1:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на ул. Добровольной в Сумах.

На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. Уже через 7 минут пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, пламя охватило деревянную хозяйственную постройку, пристроенную вплотную к дому на двух хозяев. Возникла угроза уничтожения непосредственно жилого здания.

Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии около 800 м от очага горения.

В 1:37 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от дома. Использовав на тушение около 10 т воды, в 2:54 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.