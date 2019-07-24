Под Сумами произошло смертельное ДТП: трое погибли, двое в больнице (фото)

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение о ДТП на автодорогу возле Старого села поступило от медиков в 18.52. Там столкнулись два авто, три человека погибли. На место выезжала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля «Мерседес Вито», за рулем которого был водитель 1983 г.р. Он и его пассажир с многочисленными травмами были доставлены в больницу. Три человека, которые были в другом автомобиле «ЗАЗ Ланос» погибли. Это водитель 1971 г.р, мужчина 1940 г.р. и женщина 1946 г.р. Все – жители Ахтырки.
По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, которое повлекло гибель нескольких лиц).
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