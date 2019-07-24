Сумские хоккеистки вылетели из второго дивизиона чемпионата Европы Несмотря на победу в последнем матче, сборная Украины заняла только седьмое место на чемпионате Европы II.

Сегодня, 10 августа, в Глазго (Шотландия) завершается чемпионат Европы по хоккею на траве во втором дивизионе. Сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла в утешительной группе за 5-8-е места против сборной Турции. Прежде завершился другой матч: Чехия обыграла Уэльс 2:1, и у обеих команд стало по 6 очков. У наших было только 3 после победы над чешками, и худшая разница забитых и пропущенных мячей. Нужно было выигрывать с разницей в 6 мячей, чтобы гарантировать место во втором дивизионе на следующий чемпионат.

Первая половины игры прошла с преимуществом наших, но счет был в пользу турчанок – 0:1. Только на 39-ой минуте счет сравняла Ольга Куровская. На 48-ой турчанки вышли вперед после пенальти. Спустя две минуты Яна Ворушило сравняла счет. Дальше дубль Юлии Шевченко и гол Виктории Стеценко принес победу нашим 5:2, но этого не хватило для сохранения места во втором дивизионе.

Через два года наши будут играть в третьем с Турцией, Швейцарией, Хорватией, Словакией, Венгрией…