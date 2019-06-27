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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52559

КСПУ предложили в аренду не только Сумской мэрии

Об этом сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщила замдиректора Котельной Северного промузла Ирина Рыбальченко.

- Ситуация, которая сложилась на прошлой неделе, вызывает беспокойство как у депутатов, так и у жителей, у всех, - начала она. – В пятницу было разослано письмо в мэрию, потенциальным арендаторам с предложением взять в аренду энергетический комплекс «Сумского НПО». Сейчас проходят переговоры, которые мы вынуждены проводить в наикратчайшие сроки, потому что до отопительного сезона осталось два месяца. Очень мало, чтобы переоформить все и передать новому арендатору. Но на предприятии проводится подготовка Котельной к отопительному сезону, проводятся все регламентные работы. Все работают, и мы хотим, чтобы отопительный сезон начался без задержек.

- Хорошо, записывайте поручение, Александр Иванович, - обратился мэр к своему заму г-ну Журбе. – Нужно создать рабочую группу по решению вопроса теплоснабжения и горячей воды на территории Ковпаковского района. Давайте подготовим письмо: окончательное ли это решение, потому что вы помните, что в конце мая, когда мы вели переговоры о разных путях передачи КСПУ, тогда нам отказали. Тогда нам давали гарантии, подписанные руководством. Теперь у нас другие письма, и также подписанные руководством. Даю неделею, чтобы вы проработали наши предложения по этому вопросу, чтобы мы знали позиции всех организаций, куда они отправили письма, позиции областной администрации. Всех отозвать из отпусков, никого не пускать в отпуска, рабочая группа должна состоять из юристов, из специалистов по теплоснабжению. В пятницу жду конкретных предложений по решению этих вопросов. А в среду-четверг мы с руководством завода едем в «Нафтогаз» насчет долгов за газ. Проводим переговоры, а потом возвращаемся к письму.

Напомним: КСПУ задолжала за газ почти 200 млн грн, а номинацию на получение газа на новый отопительный сезон от «Нафтогаза» можно получить при условии оплаты 78% долга.

Общество КСПУ Отопительный сезон
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