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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23242

За неделю на Сумщине зарегистрировано 69 ЧП

Огнем уничтожено и повреждено 22 здания и 4 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 80 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 33 здания и 1 единицу автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 3 млн 860 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 42 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает летом - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгораний газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право ГСЧС
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