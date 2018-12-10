Мэр Сум пригрозил «Сумытеплоэнерго» посмотреть договор аренды

Он поднял этот вопрос сегодня, 12 августа, на аппаратном совещании.
- Посмотрите условия договора аренды целостного имущественного комплекса ООО «Сумытеплоэнерго», - обратился он к директору департамента обеспечения ресурсных платежей Юрию Клименко. – Не думаю, что у нас там записано, что горячая вода может быть температурой от 36 до 45 градусов. Думаю, там все четко. Причины, конечно, могут быть разные, это и старые трубы, и подкачка насосом, но 100% не может быть у всех одна и та же ситуация.
Мы, конечно, власть демократическая, но мы можем демократично посмотреть договор аренды. Очень демократично. Какие у нас замечания, и какая может быть наша реакция.
Может, мы с вами можем и сами обслуживать свой имущественный комплекс, если что.
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