В Сумах продают завод «SELMI»

18 июля на официальном сайте Министерства юстиции Украины и Высшего хозяйственного суда Украины опубликовано объявление по продаже целостного имущественного комплекса ПАО «Selmi». Торги назначены на 16 августа. Начальная стоимость имущества 98 млн грн, однако на 29 июля – срок окончания подачи заявок – не было заявок на участие в аукционе. Поэтому дальше установили цену на 20% меньше – 78,4 млн грн.
Напомним: ПАО «Selmi» является банкротом и задолжало своим работникам 26 млн грн
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