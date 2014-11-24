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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:061108

В Сумах продают завод «SELMI»

8 августа состоялось заседание комитета кредиторов, на котором ликвидатор доложил, что по договору на проведение аукциона по продаже имущества ПАО «Selmi» от 18.05.2018 привлечено Биржу «ПЕРВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА «УКРАИНА».

18 июля на официальном сайте Министерства юстиции Украины и Высшего хозяйственного суда Украины опубликовано объявление по продаже целостного имущественного комплекса ПАО «Selmi». Торги назначены на 16 августа. Начальная стоимость имущества 98 млн грн, однако на 29 июля – срок окончания подачи заявок – не было заявок на участие в аукционе. Поэтому дальше установили цену на 20% меньше – 78,4 млн грн.

Напомним: ПАО «Selmi» является банкротом и задолжало своим работникам 26 млн грн

Экономика SeLMI СЭЛМИ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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