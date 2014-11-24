В Сумах продают завод «SELMI» 8 августа состоялось заседание комитета кредиторов, на котором ликвидатор доложил, что по договору на проведение аукциона по продаже имущества ПАО «Selmi» от 18.05.2018 привлечено Биржу «ПЕРВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА «УКРАИНА».

18 июля на официальном сайте Министерства юстиции Украины и Высшего хозяйственного суда Украины опубликовано объявление по продаже целостного имущественного комплекса ПАО «Selmi». Торги назначены на 16 августа. Начальная стоимость имущества 98 млн грн, однако на 29 июля – срок окончания подачи заявок – не было заявок на участие в аукционе. Поэтому дальше установили цену на 20% меньше – 78,4 млн грн. Напомним: ПАО «Selmi» является банкротом и задолжало своим работникам 26 млн грн